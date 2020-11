O Benfica goleou este sábado na deslocação ao terreno do Valongo, por 8-2, em jogo da nona jornada do campeonato nacional.

Para as águias marcaram Diogo Rafael (11m e 48m), Lucas Ordoñez (13m, 26m e 49m), Valter Neves (28m e 31m) e Gonçalo Pinto (40m). Diogo Fernandes e Nuno Araújo fizeram os golos da formação da casa.

Com este resultado, o Benfica assume, à condição, o primeiro lugar da tabela classificativa, com mais um ponto do que o Sporting, mas também mais dois jogos. Já o Valongo é quarto, com 16 pontos.