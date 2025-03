Domínio total do Benfica no Clássico do hóquei em patins com o FC Porto, que o 6-0 final atesta, num jogo em que Pau Bargalló assistiu para três dos golos das águias. O triunfo no jogo que abriu a 20.ª jornada permite às águias colarem-se aos dragões na vice-liderança da fase regular do campeonato.

Os encarnados foram muito superiores na primeira parte, durante a qual construíram um resultado amplamente favorável. A poucos segundos do intervalo, João Rodrigues assinou o 3-0, assistido por Pau Bargalló, que já tinha servido Nil Roca para o tento inaugural. Pelo meio, Gonçalo Pinto bateu Xavi Malián com um remate forte de meia distância.

O FC Porto, que praticamente só de longe, quase sempre por Gonçalo Alves, assustou a baliza do Benfica, teve a sua melhor oportunidade aos 21 minutos, quando Hélder Nunes desperdiçou o único livre direto em toda a etapa inicial do Clássico.

A segunda parte até abriu com uma boa oportunidade para o Benfica, com Zé Miranda a rematar para defesa apertada, com a máscara, de Malián. No entanto, as águias preocuparam-se, sobretudo, em ir fazendo correr o relógio diante de um adversário que veio do balneário mais afoito no ataque.

Edu Lamas e Hélder Nunes obrigaram Pedro Henriques a aplicar-se na baliza encarnada, mas os golos acabariam por surgir no lado oposto do rinque, nos derradeiros sete minutos do encontro.

Lucas Ordoñez, novamente a passe Bargalló, fez o quarto das águias. O 5-0 surgiu de penálti, convertido por João Rodrigues, e o sexto golo, apontado por Zé Miranda, na recarga a um remate do jovem Martim Costa.

O triunfo no Clássico permite ao Benfica igualar o FC Porto vice-liderança, somando ambos 48 pontos, e manter-se na corrida pelo primeiro lugar da fase regular do campeonato, ocupado pelo Sporting (49), que pode alargar a vantagem no topo caso vença, no domingo, o Sp. Tomar.