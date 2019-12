Benfica, Sporting e FC Porto venceram esta quarta-feira na 10.ª jornada do campeonato nacional da 1.ª divisão de hóquei patins, mas é o Óquei de Barcelos o novo líder, depois do triunfo na casa do Juventude Viana, por 4-3.

Os encarnados venceram a Oliveirense por 8-3, destronando o líder à partida para a ronda, que caiu para o quarto lugar. Já o Sporting venceu em Valongo por 3-2 e o FC Porto goleou o Física, por 6-0.

A formação minhota, orientada por Paulo Pereira, está no topo da classificação com os mesmos 25 pontos de Benfica e Sporting, mas com vantagem, para já, na diferença de golos marcados e sofridos. Entre os primeiros três, nesta altura, só houve um duelo: os barcelenses já venceram na casa dos leões, por 5-4.

RESULTADOS – 10.ª JORNADA:

HC Tigres-Sanjoanense, 4-6 (14 dezembro)

Turquel-Riba D’Ave, 3-2 (14 dezembro)

Benfica-Oliveirense, 8-3

Física-FC Porto, 0-6

Valongo-Sporting, 2-3

Juventude Viana-Óquei Barcelos, 3-4

HC Braga-Paço de Arcos (8 janeiro, 21 horas)