Depois de FC Porto e Oliveirense, o Benfica também se apurou este domingo para os quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins.

Os encarnados venceram no sábado o Germania Herringen, por 4-3, e ficaram à espera de uma vitória do Barcelona frente ao Sarzana para se apurarem para a fase seguinte, o que aconteceu. Os catalães triunfaram por 7-1 na quinta jornada do grupo C.

Ora, o Benfica assegurou assim o segundo lugar no grupo e pode defrontar o FC Porto nos quartos de final, caso os dragões terminem o grupo B no primeiro lugar.