O Benfica venceu esta tarde na deslocação ao terreno do Tigres Almeirim, por 3-0, em jogo da 20.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Edu Lamas (4m), Lucas Ordoñez (12m) e Gonçalo Pinto (24m) fizeram os golos do emblema encarnado, que está assim no terceiro lugar da classificação, com 41 pontos, menos seis do que o líder FC Porto.