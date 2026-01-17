Hóquei: Benfica vence Óquei de Barcelos e foge na liderança
FC Porto isola-se na quarta posição da tabela após ter levado de vencida o HC Braga na 12.ª jornada
O Benfica consolidou a liderança da fase regular da I Divisão de hóquei em patins com um triunfo importante, por 5-1, frente ao Óquei de Barcelos, na 12.ª jornada da prova.
As águias arrancaram melhor e aos nove minutos já venciam por 2-0, graças aos golos de João Rodrigues, de penálti, e Roberto Di Benedetto. Até ao intervalo houve três cartões azuis, dois deles para jogadores minhotos, mas o marcador só se alterou ao sexto minuto da segunda parte, quando Carlos Ramos reduziu para a margem mínima.
Logo a seguir, o barcelense Ferruccio viu o segundo azul no jogo, mas o Benfica só conseguiria ampliar a vantagem a meio da segunda metade, novamente de penálti, convertido por João Rodrigues. Di Benedetto também bisou (46m) e assistiu Gonçalo Pinto para o 5-1. Perto do fim, Kyllian Gil falhou um livre direto para o Óquei de Barcelos, que ainda assim se mantém na segunda posição da tabela, à frente do Sporting, que na sexta-feira venceu a Oliveirense.
No quarto posto está o FC Porto, que descolou do HC Braga com um triunfo por 6-1 no Dragão Arena. Carlo Di Benedetto foi a figura do encontro ao assinar um póquer, tendo Gonçalo Alves e Ezequiel Mena marcado os restantes golos dos dragões, e António Trabulo reduzido pelos bracarenses.
Filipe Flórido assinou um hat-trick no triunfo da Juventude Pacense na receção à Sanjoanense (6-3) e o Turquel bateu o CH Carvalhos (4-3), enquanto os jogos Sp. Tomar-Valongo (1-1) e Riba d’Ave-Póvoa (2-2) terminaram empatados.
Resultados da 12.ª jornada:
Sporting - Oliveirense, 4-3
Benfica - Óquei de Barcelos, 5-1
FC Porto - HC Braga, 6-1
Juventude Pacense - Sanjoanense, 6-3
Sp. Tomar - Valongo, 1-1
Riba d'Ave - Póvoa, 2-2
Turquel - CH Carvalhos, 4-3
Classificação:
1.º Benfica, 34 pontos
2.º Óquei de Barcelos, 30 pontos
3.º Sporting, 29 pontos
4.º FC Porto, 25 pontos
5.º HC Braga, 22 pontos
6.º Sp. Tomar, 17 pontos
7.º Valongo, 15 pontos
8.º Oliveirense, 15 pontos
9.º Riba d'Ave, 14 pontos
10.º Sanjoanense, 12 pontos
11.º Turquel, 12 pontos
12.º Juventude Pacense, 8 pontos
13.º CH Carvalhos, 4 pontos
14.º Póvoa, 1 ponto