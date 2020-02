O Sporting, campeão europeu em título, foi afastado este sábado da Liga Europeia de hóquei em patins, ao perder na visita ao Amatori Lodi, por 5-1.

A uma jornada do fim da fase de grupos, os leões somam sete pontos e já não conseguem alcançar o Réus (dez pontos e vantagem no confronto direto) e o adversário desta tarde, que soma 12.

Já o FC Porto, finalista da época passada, apurou-se para os quartos de final da prova, depois de vencer o Monza, por 3-2.

O conjunto portista lidera o grupo B com 12 pontos, mais três do que o Nóia e mais seis do que precisamente o Monza.

Quem também garantiu presença na próxima fase foi a Oliveirense, após vencer no terreno do Saint Omer, por 5-4.

A formação de Oliveira de Azeméis partilha a liderança do grupo D com o Liceo, ambos com 12 pontos. Em terceiro segue o Forte dei Marmi, com quatro pontos, já sem qualquer hipótese de apuramento.

Já o Benfica também venceu, ante os alemães do Germania Herringen, por 4-3, e igualou o Barcelona no primeiro lugar do grupo, com dez pontos.

Caso os catalães pontuem na partida com o Sarzana, os encarnados também asseguram a presença na fase seguinte.