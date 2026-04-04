Portugal falhou o acesso à final do Torneio Internacional de Montreux de hóquei em patins, ao perder com a Argentina por 3-1, num jogo em que a eficácia dos sul-americanos fez a diferença.

O argentino Danilo Rampulla foi a figura do jogo, com um golo e duas assistências, enquanto Gonçalo Pinto reduziu para os portugueses a três minutos do fim.

No quarto dia de competição, o estreante selecionador de Portugal, Reinaldo Ventura, manteve a rotação e devolveu à titularidade Xano Edo, João Rodrigues e Carlitos, num cinco inicial que repetiu apenas Rafa Bessa e Zé Miranda.

O defesa do Benfica protagonizou a primeira jogada de perigo, mas o remate de João Rodrigues foi travado por Conti Acevedo, atento e seguro entre os postes.

As duas equipas não davam uma bola por perdida e colocavam constantemente à prova os respetivos guarda-redes, mas, ao contrário do que fez nos jogos anteriores, Portugal não conseguiu aproveitar as duas superioridades numéricas de que dispôs.

Na primeira, aos 10 minutos, Gonçalo Alves teve uma soberana oportunidade, num remate frontal e sem oposição, mas o guarda-redes argentino do Benfica negou, mais uma vez, o golo aos portugueses.

Num jogo de muitos reencontros, a Argentina revelou segurança com bola e foi letal em dois contra-ataques, aos 18 minutos, com golos de Lucas Martínez e Franco Platero, nos dois casos após assistências de Danilo Rampulla.

Xano Edo adiou o terceiro golo antes do intervalo e voltou a evitá-lo já na segunda parte, com uma bela defesa perante um adversário isolado, mas nada pôde fazer um minuto depois, aos 38, quando Danilo Rampulla fez o 3-0 de forma sublime.

O avançado argentino, que alinha no Sporting, surgiu por trás da baliza lusa, levantou a bola e finalizou quase na cara do guarda-redes luso com um remate certeiro.

Este golo afetou as ambições de Portugal, apesar dos esforços da equipa para furar o bloco argentino e reentrar na discussão do resultado, o que só conseguiu a três minutos do fim.

Gonçalo Pinto passou a bola por trás da baliza argentina e rematou em rotação. Reinaldo Ventura pediu desconto de tempo e atacou sem o guarda-redes, numa estratégia que poderia ter dado frutos, mas Gonçalo Alves não conseguiu converter um penálti no último minuto, permitindo a defesa a Conti Acevedo.

Portugal vai agora disputar o terceiro lugar do torneio com a Espanha, que perdeu com a Itália, por 6-4 após prolongamento, na outra meia-final da competição.