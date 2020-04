A Associação Europeia de Clubes de Hóquei em Patins (EHCA) manifestou-se hoje a favor do encerramento da Liga Europeia 2019/20 e do adiamento para 2022 do campeonato da Europa de seleções, que devia ser este verão em França.

«Resignamo-nos se o World Skate Europe tomar a decisão de encerrar a Liga Europeia 2019/20 sem finalizar desportivamente a prova», assume a EHCA, quando falta jogar a última jornada da fase de grupos, os quartos de final e a final-four da principal prova europeia de clubes, que era disputada por FC Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense.

Esta posição foi tomada depois do World Skate Europe ter pedido uma opinião quanto ao que deve ser o desfecho das competições europeias para época em curso.

A EHCA assume que os clubes «estão cientes da necessidade de manter paralisadas as principais atividades desportivas», recordando que em Itália e em França as competições nacionais já foram dadas como concluídas.

«As datas de reinício da atividade desportiva são, neste momento, desconhecidas. Também não é possível saber as fases desse reinício de competição e em que condições poderão ser realizadas, uma vez que essas questões estão nas mãos das autoridades competentes», justifica o organismo.

Os clubes querem começar a preparar já a próxima época, um dos motivos pelos quais desejam que o Europeu de seleções, previsto para julho em Roche sur Yone, em França, seja disputado somente em 2022.

«Dessa forma, evitaria sacrificar ainda mais os jogadores num calendário que se espera que seja muito apertado em 2021», justifica a EHCA, falando sobre um ano que vai ter o mundial em San Juan, Argentina.