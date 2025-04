Benfica e Sporting preparam-se para medir forças nas meias-finais da Taça de Portugal de hóquei em patins.

O sorteio desta segunda-feira ditou um dérbi na «final four» da competição, sendo que a Juventude Pacense e a Oliveirense medirão forças no outro jogo. Benfica e Sporting defrontam-se a 30 de abril (21h30), no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão, palco que recebe o duelo entre a Juventude Pacense e a Oliveirense às 18h do mesmo dia. A final está marcada para o dia seguinte (1 de maio).

Recorde-se que o FC Porto é o vencedor em título da Taça de Portugal, após ter derrotado o Óquei de Barcelos na última época. O Sporting não conquista esta prova desde 1989/90, sendo que o Benfica também não vence a competição desde 2014/15.