O FC Porto iniciou a fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins com uma vitória, em Espanha, frente ao Igualada, por 3-1. Na reedição da meia-final da Taça Continental, o francês Carlo Di Benedetto destacou-se com um hat-trick. Marc González fez o único tento da equipa da casa.

Com a vitória, os portistas somam três pontos e seguem na liderança do Grupo A da Champions. Os restantes jogos da ronda inaugural disputam-se na quinta-feira, com o Barcelona a visitar o Reus (20h00) e o Trissino a receber o Saint-Omer (19h45).

Também na quinta-feira jogam-se as partidas referente ao Grupo B, com destaque para o duelo luso entre Sporting e Óquei de Barcelos (20h30). Os minhotos, recorde-se, são os campeões europeus em título.

Quanto ao Benfica recebe o Bassano (20h00) e a Oliveirense visita o pavilhão do HC Liceo (19h30).