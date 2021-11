A partida entre Portugal e Itália, de atribuição do terceiro e quarto lugar do Europeu de hóquei em patins, foi cancelada.

A organização informou que a decisão foi tomada com base em razões de «saúde pública».

The World Skate Europe Rink Hockey Technical Commission informs that the final 3rd /4th place between Portugal and Italy is cancelled for reasons of public health.