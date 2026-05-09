Algumas horas depois do FC Porto ter batido o Óquei de Barcelos nas grandes penalidades, garantindo assim o primeiro bilhete para a final, foi a vez do Barcelona completar o alinhamento para o duelo decisivo da Liga dos Campeões de hóquei em patins, marcado para este domingo.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO.

No pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra, o Benfica foi batido pelos espanhóis por 4-3. Ignacio Alabart deu o mote aos culés, logo aos 4 minutos, fazendo o 1-0.

O primeiro golo do Benfica, curiosamente, foi anotado por um ex-Barcelona. João Rodrigues foi feliz, mas o Benfica nunca mais conseguiu impôr-se.

Já na segunda parte, o Barcelona partiu rapidamente para a frente com dois golos de vantagem, com tentos de Marc Grau e Ferran Font. O ex-Sporting fez uma grande assistência no 2-1 e ainda finalizou no 3-1.

Pouco depois, João Rodrigues bisou e voltou a pôr o Benfica em disputa através de uma grande penalidade. No entanto, as águias chegaram à décima falta e Ignacio Alabart fez 4-2 no livre direto. O Benfica ainda reduziu para 4-3 por intermédio de Pau Bargalló, mantendo a esperança, mas de nada serviu.

Barcelona e FC Porto medem forças na final reeditanto a final de 2018, vencida pelos catalães por 4-2. É a primeira vez que uma equipa espanhola chega à final desde então. Os culés são a equipa com mais troféus (22).