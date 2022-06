Depois da pesada derrota no Dragão Arena, no primeiro jogo do play-off da final do campeonato de hóquei em patins, o Benfica venceu o FC Porto (3-0) no Pavilhão da Luz, este domingo, com golos de Carlos Nicolía e um bis de Lucas Ordóñez.

Os anfitriões tiveram uma entrada forte e, logo nos primeiros minutos, somaram algumas ocasiões de golo, que puseram à prova os reflexos de Xavi Malián. Apesar das investidas no começo da partida e numa altura em que o FC Porto começava a reagir, através da dupla Gonçalo Alves e Carlo di Benedetto, os encarnados chegariam ao golo aos 13 minutos, por Carlos Nicolía. Depois da primeira stickada de Manrubia, o argentino aproveitou a sobra e rematou de forma oportuna e intencional contra Malián, que não conseguiu evitar que a bola entrasse na baliza.

A partida entrou num ritmo frenético mesmo à porta do intervalo. À entrada para o último minuto da primeira parte, o Benfica chegou às 10 faltas, mas Pedro Henriques defendeu o livre direto de Gonçalo Alves. Ora, instantes depois, aconteceu o mesmo mas na área contrária. Depois do limite de faltas atingido pelos dragões, Lucas Ordóñez optou por bater direto, em vez de conduzir a bola, mas Malián impediu o golo. Ainda dentro do 25.º minuto, o guardião portista voltaria a brilhar com mais uma defesa, desta vez ao remate de Carlos Nicolía.

O 2-0 chegou logo de seguida. Depois do remate de longa distância de Pol Manrubia, Ordóñez surgiu a desviar à boca da baliza. Gerou-se, então, um momento de confusão, isto porque o FC Porto reclamava que a bola tinha entrado para lá dos 25 minutos regulamentares. Os túneis de acesso aos balneários até já estavam abertos, mas os jogadores não saíram da pista. Depois de uma conversa de alguns minutos, os árbitros do encontro validaram o golo.

A toada inicial da segunda parte foi mais morna e o jogo só aqueceu aos 32 minutos, quando Ordóñez bisou e deu mais tranquilidade aos encarnados. O argentino recuperou a bola na própria área, percorreu vários metros e combinou com o compatriota Nicolía para finalizar da melhor forma a jogada.

Com uma vantagem confortável, o Benfica optou por gerir a bola, enquanto o FC Porto tentou de todas as formas chegar ao golo, mas encontrou pela frente Pedro Henriques, que esteve intransponível. Além de várias defesas às tentativas portistas, quer de fora da área, quer à boca da baliza, o guardião das águias ainda travou mais dois penáltis de Gonçalo Alves e conseguiu manter a baliza a zeros.

Com este resultado, as duas equipas ficam empatadas no play-off e vão haver, no mínimo, mais duas partidas. O jogo três é já na próxima quarta-feira, desta vez no Dragão, a partir das 22 horas.

Calendário do play-off

1.º jogo: FC Porto-Benfica, 5-0

2.º jogo: Benfica-FC Porto, 3-0

3.º jogo: FC Porto-Benfica, 22 de junho (20h00)

4.º jogo: Benfica-FC Porto, 25 de junho (15h00)

5.º jogo (se necessário): FC Porto-Benfica, 29 de junho (20h00)

