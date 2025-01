Esta quinta-feira marcou a sétima jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins, com muitos portugueses em ação. O Benfica continuou o passeio no Grupo B, onde continua invicto, e venceu a Oliveirense fora de casa por 5-1.

Ordóñez foi a figura do jogo com três golos, sendo que Gonçalo Pinto e Diogo Rafael fizeram os outros dois tentos dos encarnados, que estão apurados para os «quartos». A Oliveirense reduziu por Bruno Di Benedetto, estando agora em quarto lugar com nove pontos.

No outro jogo do Grupo B, o Valongo perdeu no reduto dos espanhóis do Deportivo Liceo (2-0). A equipa do distrito do Porto fica em quinto posto, com quatro pontos, já a cinco da Oliveirense.

Com pior sorte, o FC Porto empatou em casa do Barcelona, na Catalunha, por 3-3, em jogo do Grupo A. Os azuis e brancos têm dez pontos, na terceira posição. O Barça soma oito, na quinta.

Carlo Di Benedetto (duas vezes) e Ezequiel Mena marcaram para os dragões, enquanto do lado do Barcelona foi o velho conhecido Ferran Font a bisar, com mais um tento de Alabart.

Noutro jogo do Grupo A, o Óquei de Barcelos goleou o Reus, também em Espanha, por 4-0. Miguel Rocha, Poka, Manrubia e Mampulla fizeram os golos. Invictos, os homens de Barcelos lideram o grupo e estão apurados para a próxima fase.