Hóquei em patins: Benfica é o último semifinalista da Taça de Portugal
Encarnados bateram AD Oeiras por 6-4
Encarnados bateram AD Oeiras por 6-4
O Benfica bateu a AD Oeiras por 6-4 fora de casa, na quarta-feira, no último duelo dos quartos de final da Taça de Portugal.
Num jogo em que os golos tardaram a aparecer, o Benfica marcou o primeiro golo por João Rodrigues, de grande penalidade, aos 24 minutos. O AD Oeiras empatou por Avondo, mas os encarnados acabaram por responder com bastantes golos.
Di Benedetto, Bargalló, Gonçalo Pinto e Viti fizeram mais quatro golos das águias até aos 35 minutos. Filipe Martins do Oeiras reduziu para os 5-2, Roca voltou a aumentar a distância para 6-2 e Guilherme Monteiro terminou as contas em 6-4 com um bis para a AD Oeiras.
O Benfica é o último semifinalista da Taça de Portugal, já depois de Óquei Barcelos, Sporting e CD Póvoa terem garantido bilhete.