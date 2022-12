Benfica e Sporting continuam em igualdade pontual no topo da tabela classificativa do campeonato nacional de hóquei em patins.

As águias venceram no reduto do Riba d'Ave, por 6-3, e passam a somar 24 pontos, tal como os leões, que venceram o Juventude de Viana (4-8).

O FC Porto venceu no reduto do Sporting de Tomar (6-7) e tem 22 pontos.

O Óquei de Barcelos, que tem 19 pontos, recebe nesta sexta-feira o HC Braga.

RESULTADOS DA 9.ª JORNADA:

- Quinta-feira, 08 dez:

Paço de Arcos – Oliveirense, 2-5

Murches – Parede, 3-5

Sporting de Tomar - FC Porto, 6-7

Juventude de Viana – Sporting, 4-8

Riba d’Ave – Benfica, 3-6

Famalicense – Valongo, 2-5

- Sexta-feira, 09 dez:

Óquei de Barcelos - HC Braga, 21:30

CLASSIFICAÇÃO

1. Benfica 9 8 - 1 41-16 24

2. Sporting, 24 pts

3. FC Porto, 22

4. Óquei Barcelos, 19

5. Valongo, 18

6. Sp. de Tomar, 13

7. Oliveirense, 11

8. Parede, 10

9. HC Braga, 9

10. Riba d’Ave, 9

11. Famalicense, 7

12. Paço de Arcos, 6

13. Juventude Viana, 6

12. Murches, 4