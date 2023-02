O Benfica apurou-se este sábado para as meias-finais da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, ao golear fora as espanholas do Cerdanyola, por 6-2, na terceira e penúltima jornada do grupo D.

O Benfica colocou-se na frente com um bis da capitã Marlene Sousa (3m e 49m), enquanto Cata Flores (31m, 44m e 46m) e Raquel Santos (43m) fizeram os restantes golos. Laura Valverde e Paula Ferron marcaram para as espanholas.

Desta forma, as encarnadas ficam com nove pontos, mais seis do que a equipa espanhola e com nove de vantagem sobre as francesas do Nantes Loire, que têm dois jogos por disputar, mas já sem qualquer hipótese de igualar os pontos das águias, que defrontam em março.