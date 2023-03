Pressionado pelo triunfo do Sporting na quarta-feira, o Benfica recebeu e goleou esta noite o Riba d’Ave (9-2), na 22.ª jornada do campeonato de hóquei em patins, o que permite à equipa encarnada reforçar a liderança com 57 pontos, mais cinco do que os leões, segundos classificados.

Pablo Álvarez foi a figura da partida com quatro golos (3m, 22m, 31m e 46m). Lucas Ordoñez (3m e 43m), Nil Roca (43m e 44m) e Diogo Rafael (49m) apontaram os restantes tentos das águias, enquanto Pedro Silva (29m) e Gustavo Pato (50m) marcaram para os visitantes.

Os encarnados, já apurados para a «final eight» da WSE Champions League, recebem o HC Liceo na próxima quinta-feira, em jogo da quinta ronda do grupo A da competição.