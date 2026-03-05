O Benfica goleou (10-2) o CD Póvoa num jogo que ficou marcado pelo regresso à competição de Pau Bargalló. O avançado espanhol recuperou de uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo sofrida em junho.

João Rodrigues foi o melhor marcador do encontro com um hat-trick. Zé Miranda e Viti bisaram na partida. Nil Roca, Lucas Ordóñez e o recuperado Pau Bargalló também faturaram pelas águias. Pelo Póvoa, Tiago Pinheiro e Rodrigo Fernandes marcaram os golos.

Com este triunfo (10-2), o Benfica mantém-se líder invencível com 53 pontos – 17 vitórias e dois empates em 19 jogos. O Póvoa, por sua vez, está na 14.ª e última posição com quatro pontos.

Já o Sporting, recebeu e bateu o HC Turquel por 4-2. Facundo Navarro, com um bis, foi o destaque do encontro. Alessandro Verona e Danilo Rampulla marcaram os restantes golos dos leões. Ezequiel Funes e Daniel Passo marcaram pelo Turquel.

O Sporting mantém, assim, a perseguição ao Benfica. A turma de Alvalade assume a segunda posição com 45 pontos. O Turquel, por sua vez, está acima da linha de água – 11.º com 18 pontos.

O FC Porto, por sua vez, precisou de sofrer para vencer o SC Tomar (4-3). Gonçalo Alves, Ezequiel Mena, Hélder Nunes e Pol Manrubia marcaram para os dragões. Pelo Tomar, Filipe Almeia bisou e Xanoca Marques atirou também a contar.

O FC Porto é terceiro com 42 pontos – a 11 pontos do líder Benfica. Já o SC Tomar está à porta dos lugares de play-off – nono com 21 pontos.

Já o Óquei de Barcelos perdeu (5-3) com a Oliveirense e caiu para o quarto posto. Em Oliveira de Azeméis, Bruno Di Benedetto, João Souto e Lucas Martínez marcaram pela equipa da casa. Joan Galbas ainda bisou para a Oliveirense.

Pela formação de Barcelos, Carlos Ramos, Vieirinha e Pedro Silva marcaram os golos.

Com esta derrota (5-3), o Barcelos é ultrapassado pelo FC Porto e está agora em quarto com 40 pontos. A Oliveirense é sétima, com 27 pontos.

Noutros jogos da noite, o Valongo bateu o Carvalhos (3-1) e consolidou o sexto posto na tabela. Já o Carvalhos mantém-se em lugares de descida – 13.º. O HC Braga visitou e venceu (3-2) o Sanjoanense para segurar o quinto posto. A equipa da casa, por sua vez, é décima.

O Juventude Pacense venceu o Riba d´Ave (2-1) e entrou em lugares de play-off – oitavo. O Riba d´Ave está em zona de descida, na 12.ª posição.