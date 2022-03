O Benfica goleou o Sporting por 4-1 nos quartos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins e assegurou o apuramento para a final-four da prova.

As águias cumpriram aquilo que já se tornou tradição na Taça, vencendo o 11.º dérbi consecutivo, o que significa que venceu todos os dérbis na Taça desde 1990.

Com Rui Costa, presidente do Benfica a assistir à partida, os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 3-0 graças aos golos de Ordoñez e ao bis de Nicolía, que marcou duas vezes de penálti. Na segunda parte as águias ampliaram para 4-0 por Pablo Alvaréz e o melhor que o Sporting conseguiu foi reduzir por Ferran Font.

O Benfica junta-se assim ao FC Porto e à Juventude de Viana na final-four. A outra equipa vai sair do duelo entre o Valença e o Óquei de Barcelos.