Prossegue o passeio do Benfica no Grupo B da fase inicial da Liga dos Campeões de hóquei em patins. Esta quinta-feira, as águias venceram o Deportivo Liceo (5-1), às custas de uma boa segunda parte, e ampliaram a vantagem no topo da classificação.

Isso porque os mais diretos perseguidores, Trissino e Oliveirense, empataram, em Itália, a quatro bolas, num jogo em que os portugueses desperdiçaram duas vantagens no segundo tempo.

Nota ainda também no Grupo B para a estreia a vencer do Valongo, que bateu os franceses do Quévert por 2-0, marcaram Carlos Ramos e Miguel Moura.

No Grupo A, o Óquei de Barcelos segurou a liderança com um triunfo, por 5-2, na receção ao St. Omer. Miguel Rocha, a viver uma temporada particularmente inspirada, destacou-se com dois golos pelos minhotos.

Com Gonçalo Alves a bisar, o FC Porto bateu o Reus por 3-2, tendo o golo decisivo sido apontado por Carlo Di Benedetto. O triunfo, importante, permite aos dragões subir ao quarto lugar, por troca com o Barcelona, que perdeu com o Noia, também por 3-2.