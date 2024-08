O Benfica garantiu a renovação de contrato com Pol Manrubia: o hoquista espanhol prolongou a ligação aos encarnados até 2026.

Manrubia, de 24 anos, vai para a quarta época ligado ao emblema da Luz, embora com uma passagem pelo HC Liceo pelo meio.

«Acho que cresci muito como jogador em termos físicos, táticos e mentais. Cheguei aqui com 21 anos e era um miúdo. Apesar de ainda ser muito jovem, sinto que representar este clube deu-me muito mais experiência. Conheço muito bem esta casa e sinto-me confortável na cidade e no clube. Jogar para estes adeptos é mágico e faço um balanço tremendamente positivo destes anos. Quero acabar de afirmar-me e ajudar o Benfica a ganhar», disse o atleta espanhol à BTV.

«Desde que aqui cheguei, foi incrível. O clube é muito grande, mas, ao mesmo tempo, parece uma família pequena e calorosa. Sinto-me mais um benfiquista e mostro isso tanto dentro de campo, com garra e raça, como a torcer pelo Benfica no futebol, no futsal, no andebol e nas outras modalidades. Quanto aos adeptos, desejo que encham as bancadas. A última época custou-nos muito e não estivemos à altura do que merece o clube. Vamos dar tudo para dar alegrias aos adeptos, porque jogamos para eles», afirmou ainda.

Na última temporada, Manrubia participou em 40 jogos e apontou oito golos.