O FC Porto venceu o Barcelona por 4-3 este sábado e assegurou a presença na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Os dragões, que já tinham deixado para trás o Benfica na «final a oito», nunca estiveram em desvantagem diante dos catalães, carrascos do Óquei de Barcelos. Logo aos cinco minutos, Rafa Costa adiantou os azuis e brancos no Pavilhão José Natário, em Viana do Castelo. O Barça empatou por Pau Bargalló sete minutos depois e as duas equipas levaram o 1-1 para intervalo.

Na segunda parte, o FC Porto entrou a bom ritmo e colocou-se a vencer por 4-1, graças aos golos de Gonçalo Alves (34m), Xavi Barroso (37m) e Ezequiel Mena (40m).

Apesar da vantagem confortável, a equipa comandada por Ricardo Ares permitiu que os blaugrana reentrassem na discussão do jogo com o golo de Hélder Nunes (42m) e outro de Bargalló (43m).

A final será cem por cento portuguesa. No derradeiro jogo, no domingo (15h00), o FC Porto vai defrontar o vencedor do Oliveirense-Valongo, que se disputa este sábado (18h00).