Na reedição da final da Liga dos Campeões em hóquei em patins do ano passado, o FC Porto vingou-se do Óquei Barcelos numa emocionante meia-final da competição, disputada no Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra.

A correr sempre atrás do resultado, a formação orientada por Paulo Freitas acabou por levar o jogo a prolongamento, com os 60 minutos a terminarem em 3-3. Nas grandes penalidades, Carlo Di Benedetto vestiu a pele de herói e bateu o penálti decisivo.

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A primeira parte teve um pouco de tudo - muitas bolas nos ferros (só o OC Barcelos teve cinco), duas exclusões para cada lado - Edu Lamas e Ferruccio -, e o marcador empatado.

A formação de Barcelos adiantou-se logo aos três minutos, com um golo de Vieirinha numa transição. O FC Porto só chegou ao golo aos 21 minutos, num remate forte de Mena.

Na segunda parte, o OC Barcelos voltou para a frente do marcador aos 34 minutos, de grande penalidade, convertida por Miguel Rocha. Porém, estava para chegar o melhor momento do jogo. Gonçalo Alves marcou um golo sublime aos 48m, levando o jogo a prolongamento.

Nesses dez minutos adicionais, Miguel Rocha e Gonçalo Alves marcaram um para cada lado. Novamente, com nota artística do lado do portista. A equivalência no placard mantinha-se. Nas grandes penalidades, os dragões impuseram-se.

Assim, o vencedor enfrenta o finalista que sairá da outra meia-final, entre Benfica e Barcelona, pelas 16 horas. O duelo decisivo acontece no domingo, pelas 18 horas.