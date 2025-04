Estavam quatro equipas portuguesas em competição nos quartos de final da Liga dos Campeões, agora ficaram reduzidas a duas equipas. O Benfica bateu os espanhóis do Reus Deportiu e o FC Porto eliminou a Oliveirense. O Óquei de Barcelos perdeu com o Deportivo Liceo.

Começando pelo duelo português, a Oliveirense recebeu o FC Porto com uma desvantagem de 2-4. Nesta segunda mão, os dragões venceram por 1-0 e acabaram com as dúvidas, passando às meias-finais.

Já o Benfica bateu o Reus por 5-2 nesta segunda mão depois de uma primeira vitória por 2-1. Os encarnados seguiram em frente.

Em Barcelos, o Óquei teve um duelo equilibrado com o Deportivo Liceo que chegou até às grandes penalidades após empate no agregado. Os galegos foram mais fortes e seguiram em frente.

No último duelo, o Noia venceu o Trissino, com um resultado agregado por 6-5. Assim, Benfica e FC Porto defrontam-se nas meias-finais no dia 10 de maio. O Barcelos joga com o Noia.