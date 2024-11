O FC Porto levou a melhor sobre o Benfica, na manhã deste domingo, em jogo grande da Liga de hóquei em patins. Duas das melhores equipas da atualidade defrontaram-se num clássico renhido, no Dragão Arena, no Porto, com o resultado a fixar-se em 3-2. O Benfica perdeu pela primeira vez no campeonato e os dragões passam para o primeiro lugar na tabela.

Os portistas começaram com Xavier Malián, Edu Lamas, Rafa, Carlo Di Benedetto e Gonçalo Alves de início. Privado de João Rodrigues, que foi operado após ter sofrido uma fratura no nariz, o Benfica alinhou de início com Pedro Henriques, Pau Bargalló, Nil Roca, Roberto Di Benedetto e Gonçalo Pinto.

A primeira parte acabou com um nulo, com algum ascendente do FC Porto sobre o Benfica. Os dragões falharam mesmo um livre de dez metros, após cartão azul de Gonçalo Pinto.

Na segunda parte, o Benfica partiu para a frente. Mais eficazes do que os oponentes, marcaram de livre de dez metros, por intermédio de Lucas Ordoñez, na recarga a dois remates de Pau Bargalló.

O FC Porto viria a falhar uma grande penalidade (Gonçalo Alves bateu) mas conseguiu, finalmente, fazer mexer o marcador por Telmo Pinto, numa bela combinação 18 minutos do final. Pouco depois, reviravolta por Edu Lamas. Carlo Di Benedetto fez o 3-1 final de livre direto, na décima falta dos benfiquistas.

O final do encontro foi louco e polémico. O Benfica reduziu de livre direto a 1:35 do fim, por Lucas Ordoñez, e a 25 segundos do fim teve penálti por cartão azul mostrado a Telmo Pinto. Xavier Malían defendeu duas vezes (o primeiro foi repetido) e confirmou a vitória. Ainda se instalou a confusão entre jogadores nos últimos segundos, mas os três pontos ficaram em casa.