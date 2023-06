O FC Porto recebeu e venceu o Benfica esta quinta-feira, por 5-2, no Dragão Arena, no jogo quatro das meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins, forçando a «negra» para decidir o segundo finalista da competição.

Obrigado a vencer para não terminar a época já, o que significaria o apuramento do Benfica para a final na casa dos azuis e brancos, o FC Porto entrou praticamente a vencer: aos dois minutos, a passe de Ezequiel Mena, Carlo Di Benedetto adiantou os comandados de Ricardo Ares, atuais campeões em título.

A equipa da casa podia ter chegado ao 2-0 aos 11 minutos, mas o remate de Rafa foi ao poste e, dois minutos depois, o Benfica empatou. Imediatamente após o primeiro desconto de tempo pedido pelo treinador Nuno Resende, Pablo Álvarez concluiu na direita junto ao poste, após jogada de Nil Roca pela esquerda.

Porém, o FC Porto respondeu da mesma forma, ao fazer o 2-1 depois do seu segundo desconto de tempo. Rafa devolveu a vantagem aos dragões, aos 17 minutos.

Ainda na primeira parte, registou-se a primeira diferença de dois golos no clássico. Aos 23 minutos, de livre direto após cartão azul para Lucas Ordóñez (o segundo), quem mais: Gonçalo Alves não desperdiçou e bateu Pedro Henriques para o 3-1 com que se chegou ao intervalo.

A segunda parte começou praticamente com o segundo cartão azul a Rafa e o primeiro a Nicolía após uma disputa junto à tabela e, pouco depois, o Benfica chegou à 10.ª falta, mas Pedro Henriques negou o 4-1 a Gonçalo Alves de livre direto (28m).

O clássico ficou relançado aos 36 minutos, com Gonçalo Pinto a fazer o 3-2. Porém, três minutos depois, o FC Porto chegou ao 4-2, num grande lance individual e conclusão de Telmo Pinto.

Já perto do final, Pedro Henriques adiou o 5-2 ao FC Porto num livre direto de Carlo Di Benedetto e na recarga, mas Gonçalo Pinto acabou por fazer autogolo involuntariamente (oficialmente, o golo foi atribuído a Di Benedetto). Nos festejos do FC Porto, gerou-se alguma confusão, com o guardião Pedro Henriques a ver o cartão azul (os dragões pediam vermelho) e, na chegada aos bancos, a ser empurrado por uma pessoa que estava na bancada, gerando-se alguma tensão entre as partes, que foi rapidamente sanada.

No próximo domingo, há Benfica-FC Porto na Luz, a partir das 15 horas, para definir quem se junta ao Sporting na final do campeonato.

Jogo no Dragão Arena, Porto.

Árbitros: Rui Torres, Manuel Oliveira.

Espetadores: cerca de 2.000.

FC PORTO: Xavi Malián (gr), Tiago Rodrigues (gr); Telmo Pinto (1), Ezequiel Mena, Rafa (1), Carlo Di Benedetto (2), Xavi Barroso, Reinaldo García, Gonçalo Alves (1), Diogo Barata. Treinador, Ricardo Ares.

SL BENFICA: Pedro Henriques (gr), Bernardo Mendes (gr); Diogo Rafael, Carlos Nicolía, Pablo Álvarez (1), Lucas Ordóñez (1), Poka, Nil Roca, Roberto Di Benedetto, Gonçalo Pinto. Treinador, Nuno Resende.

Golos: Carlo Di Benedetto (2m), Pablo Álvarez (13m), Rafa (17m), Gonçalo Alves (23m), Gonçalo Pinto (36m), Telmo Pinto (39m), Carlo Di Benedetto (47m).