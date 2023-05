Depois da goleada (5-0) sofrida no Pavilhão da Luz, o FC Porto recebeu o Benfica no Dragão Arena, esta quarta-feira, e venceu por 5-2, no segundo jogo das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os dragões entraram melhor e, logo aos quatro minutos, Carlo Di Benedetto – que viria a ser a figura da partida - abriu o marcador.

Depois do começo forte dos portistas, os encarnados só conseguiram reagir na reta final da primeira parte, numa altura em que jogavam em superioridade numérica, depois de Gonçalo Alves ter visto cartão azul. Com um remate cruzado, Lucas Ordóñez bateu Xavi Malián e levou o encontro empatado para intervalo.

O ritmo da segunda parte foi muito intenso desde início, mas só aos 34 minutos o marcador mexeu. As águias acumularam várias faltas na primeira etapa e, quando chegaram à 10.ª, Gonçalo Alves não perdoou.

A reação do Benfica não demorou muito. Após uma recuperação de bola, a equipa da Luz partiu para um contra-ataque rápido finalizado por Diogo Rafael (36m).

Porém, no minuto seguinte, Di Benedetto finalizou com um remate que surpreendeu Pedro Henriques.

O Benfica sentiu o terceiro golo e, aos 39 minutos, perdeu uma bola em zona proibida, num lance aproveitado por Carlo Di Benedetto, que serviu Ezequiel Mena para o quarto dos dragões. Logo a seguir, o francês voltou a recuperar uma bola no meio-campo adversário e, na cara do guardião encarnado, finalizou com classe (40m).

Desta forma, o FC Porto empata a meia-final e é garantido que vai haver, pelo menos jogo quatro. As duas equipas voltam a defrontar-se no domingo, na Luz.

[em atualização]