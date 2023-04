O HC Braga apurou-se para a final da Taça Europa (antiga Taça Cers) de hóquei em patins.

A equipa minhota bateu os espanhóis do Lleida, anfitriões da final four, por 3-2 no desempate por penáltis depois de um empate a um golo no tempo regulamentar e a dois após prolongamento.

O HC Braga poderia ter resolvido o jogo bem mais cedo. A um minuto do fim, Pedro Mendes fez o 1-0 e tudo parecia apontar para um triunfo no tempo regulamentar, mas a dois segundos do fim o Lleida empatou por intermédio de outros português: Nuno Paiva.

Nuno Paiva que daria vantagem ao Lleida no prolongamento, mas depois Vítor Hugo fez o 2-2 e forçou o desempate por penáltis, no qual o conjunto luso esteve melhor.

Na final, o HC Braga vai defrontar os espanhóis do Voltregà, que bateram também neste sábado, os franceses do Coutras por 5-2.

O HC Braga regressa assim à final da Taça Europa, antiga Taça Cers, depois de em 2011/12 ter perdido com os italianos do Bassano, enfrentado agora os espanhóis do Voltregà, que hoje venceram os franceses do Coutras por 5-2 na outra meia-final.

A final está marcada para este domingo.