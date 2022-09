O Óquei de Barcelos assumiu a liderança do campeonato nacional de hóquei em patins, ao vencer no reduto do Riba d'Ave por 6-1.

A equipa de Barcelos soma seis pontos em duas jornadas, mais dois do que o Sporting de Tomar, que venceu o Famalicense por 7-1.

O FC Porto venceu o HC Braga na sexta-feira, mas está com três pontos, tal como Sporting e Benfica, que têm dérbi marcado para quarta-feira.

RESULTADOS:

- Sexta-feira, 23 set:

FC Porto - HC Braga, 3-1

- Sábado, 24 set:

Murches – Oliveirense, 1-1

Sporting de Tomar – Famalicense, 7-1

Riba d’Ave - Óquei de Barcelos, 1-6

Juventude de Viana - Paço de Arcos, 4-5

- Quarta-feira, 28 set:

Benfica – Sporting, 20:00

- Sexta-feira, 19 nov:

Parede – Valongo, 21:00