Os clubes portugueses ficaram a conhecer, esta quinta-feira, os adversários nos grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

No Grupo A, o FC Porto vai ter pela frente o Barcelona (Espanha), Noia (Espanha) e o Saint-Omer (França), esperando ainda pelos adversários que sairão de dois dos quatro grupos de qualificação (no caso os vencedores dos grupos 1 e 2 de qualificação).

Ao grupo dos dragões, poder-se-á juntar mais uma equipa portuguesa, já que o atual campeão europeu, o Sporting, está no grupo de qualificação 2, o mesmo do Óquei de Barcelos e do La Vendeenne.

No grupo de qualificação 1, do qual sairá outro adversário do FC Porto, estão o Follonica (Itália), o Voltregà (Espanha), o Reus (Espanha) e o Herringen (Alemanha).

Já o Benfica e a UD Oliveirense estão no grupo B da Champions, tendo já como adversários certos o Trissino (Itália) e o Liceo (Espanha). Os outros dois clubes que completarão o grupo serão os vencedores dos grupos de qualificação 3 e 4.

No grupo de qualificação 3, estão mais dois clubes portugueses: AD Valongo e Riba D’Ave, além do Calafell (Espanha) e Diessbach (Suíça). No grupo de qualificação 4 está mais um clube português na disputa pelo acesso à fase de grupos, o SC Tomar, assim como o Dinan Quevert (França) e o Hockey Sarzana (Itália).

A fase de qualificação disputa-se a 1, 2 e 3 de novembro de 2024. A fase de grupos, que tem dez jornadas, joga-se entre 21 de novembro de 2024 e 27 de fevereiro de 2025.

Os quartos de final jogam-se a 27 de março de 2025 (1.ª mão) e 10 de abril (2.ª mão). A final four é em maio.

Champions feminina: Benfica no grupo A

Na Champions feminina, este ano reduzida a oito equipas, o Benfica ficou integrado no grupo A, com as espanholas do Gijón e as francesas do Nantes, esperando ainda um terceiro oponente da fase preliminar, no caso as inglesas do ECU ou as suíças do Uttigen.

As duas primeiras de cada um dos dois grupos avançam para as meias-finais.

Juventude Pacense e HC Braga na Taça Europa

Na Taça Europa, sucessora da Taça CERS, que começa diretamente nos oitavos de final, a Juventude Pacense espera pelo segundo classificado do grupo de apuramento do Sporting de Tomar.

Nesta competição está também o Hóquei Clube de Braga, que aguarda pelo segundo no grupo de qualificação da Champions, que inclui Sporting e Óquei de Barcelos.

No novo Troféu WSE, de terceiro escalão, não há clubes portugueses.

Outra estreia é a Taça Europa feminina, começa diretamente nos quartos de final, com o Azeméis a aguardar pelo perdedor do jogo de qualificação da Champions entre Manlleu (Espanha) e o Matera (Itália). O Gulpilhares conhece já o rival nesta fase, no caso os alemães do Cronenberg, numa competição cuja ‘final four’ está agendada para 22 e 23 de março do próximo ano.