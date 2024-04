A final four da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins vai realizar-se em Portugal, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, informou esta segunda-feira a Câmara Municipal do Porto.

A cidade do Porto vai receber os vencedores dos quartos de final: Sporting-Barcelona, FC Porto-Lodi, Óquei de Barcelos-Benfica e Oliveirense-Trissino, nos dias 11 e 12 de maio, naquela que é a 58.º edição da prova.

O Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota volta assim a receber um grande evento de Hóquei em Patins, depois de ter sido palco do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, em 1952, competição essa que inaugurou o espaço, na altura Pavilhão dos Desportos, e que Portugal acabou mesmo por se sagrar vencedor.