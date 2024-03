A seleção portuguesa de hóquei em patins está na final da Taça das Nações, em Montreux, na Suíça, depois de bater a Itália por 3-2 no desempate por grandes penalidades, após um encontro que terminou empatado a zero.

João Rodrigues e Gonçalo Alves deram duas vezes vantagem a Portugal na «lotaria», mas Alessandro Verona e Davide Banini anularam-nas.

Já ao 11.º remate, Gonçalo Alves voltou a faturar, ao contrário de Alessandro Verona, no 12.º, e a formação das «quinas» marcou, assim, encontro na final com a Argentina, enquanto a Itália vai disputar o «bronze» com a França.