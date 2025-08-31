Portugal conquistou o campeonato da Europa sub-19 de hóquei em patins, batendo na final, disputada em Viareggio, a Espanha, por 5-2.

Os jovens lusos dominaram o torneio do início ao fim, somando cinco triunfos em cinco jogos, dos quais dois frente ao rival ibérico - um na fase de grupos e outro na final.

Logo nos primeiros segundos a Espanha adiantou-se, através de Marc Zanón, com Portugal a responder bem ainda na primeira parte, com o tento de Diogo Duarte, aos 18 minutos.

O empate atingiu-se com 1-1, após o que se confirmou a melhor qualidade de jogo desta geração lusa.

Rodrigo Preciso, Afonso Ribeiro, Diogo Duarte e Tomás Santos marcaram por Portugal, na segunda parte. Com oito golos, Tomás Santos foi o melhor marcador do torneio. O segundo golo espanhol foi apontado por Pau Andreu.

Com este terceiro título consecutivo, Portugal chega ao total de 22 e fica ainda mais perto da líder histórica Espanha, que tem 24. A Itália tem oito, completando o trio a ter conquistado o título.