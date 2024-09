Portugal venceu a Colômbia por 5-0, esta segunda-feira, na primeira jornada do Grupo A do Mundial feminino de hóquei em patins, em Novara, Itália.

A seleção portuguesa chegou à vantagem aos 22 minutos, por Inês Severino, descansando no marcador apenas na segunda parte, já que ao final dos primeiros 25 minutos havia 1-0.

Na segunda parte, Leonor Coelho (35m), Joana Teixeira (40m), Raquel Santos (42m) e Ana Patrícia Fernandes (46m) completaram o resultado para a equipa treinada por Hélder Antunes.

No outro jogo do grupo, esta segunda-feira, a campeã do mundo Argentina venceu a França, por 6-0. Argentinas e portuguesas somam, assim, três pontos cada.

Na terça-feira, Portugal defronta a França (16h00). Duas horas antes, há um Argentina-Colômbia.