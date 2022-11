A seleção portuguesa de hóquei em patins goleou a França, por 5-1, em jogo da primeira jornada do Grupo A da 45.ª edição do Mundial da modalidade.

Portugal iniciou, portanto, da melhor forma a defesa do título que conquistou em 2019, em Barcelona.

Foi de forma natural que a seleção lusa construiu uma vantagem confortável. Dando a bola aos franceses, a equipa de Renato Garrido explorou de forma eficaz os ataques rápidos e assim nasceu o primeiro golo, da autoria de Gonçalo Alves, que finalizou com um remate potente e colocado uma transição, aos cinco minutos.

No minuto seguinte, numa combinação de dois homens que se conhecem bem já que jogam juntos no Barcleona, Hélder Nunes serviu João Rodrigues com um cruzamento atrasado para o 2-0.

O capitão português viria a bisar (15m), num lance em que estava rodeado por vários adversários, mas descobriu espaço para colocar a bola no fundo das redes de Baptiste Bonneau.

Na segunda parte, Portugal entrou num ritmo de gestão, de forma a não permitir muito espaço aos gauleses e também conteve o número de faltas (ao intervalo somava seis e terminou com oito).

Depois do susto com Gonçalo Alves, já que o hoquista do FC Porto ficou muito queixoso após um choque com um adversário francês, Hélder Nunes dilatou a vantagem e deu contornos de goleada ao resultado, com um rmeate colocado ao ângulo superior direito.

Numa demonstração de letalidade, Portugal ainda chegou ao 5-0, aos 47 minutos, por Diogo Rafael, embora tenha sofrido a cerca de dois minutos do final, após um remate de longa distância de Antoine Le Berre.

No arranque da prova em San Juan, na Argentina, Portugal deu uma prova cabal de que é um dos favoritos à conquista do troféu, perante uma França vice-campeão europeia, que tem dado saltos qualitativos na modalidade – assentes no trio de irmãos Benedetto – mas que ainda está longe do potencial português.

A seleção portuguesa, refira-se, irá ainda defrontar ainda a Itália (terça-feira) e o Chile (quarta-feira). Os italianos já derrotaram os chilenos (8-3) e dividem a liderança com os lusos.

Portugal tenta a renovação do troféu que conquistou por 16 vezes e assim igualar os 17 títulos da Espanha, atual bicampeã europeia.