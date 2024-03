No hóquei em patins, Portugal perdeu a final da Taça das Nações, em Montreux, na Suíça, frente à Argentina por 5-2.

Hélder Nunes até marcou primeiro, mas a seleção argentina completou a reviravolta ainda antes do intervalo por Facundo Bridge e Danilo Rampulla.

No segundo tempo, a Argentina marcou logo no arranque por Lucas Ordóñez, com João Rodrigues a fazer de seguida o 3-2.

Contudo, Facundo Navarro colocou os argentinos na frente por 4-2 e o benfiquista Lucas Ordóñez assinou o 5-2 final.