Portugal sagrou-se campeão europeu de hóquei em patins no escalão sub-23, em Sant Sadurní d'Anoia, em Barcelona, neste sábado. Aconteceu ao vencer a campeã em título Espanha no desempate por penáltis (2-1), após o empate 4-4 no prolongamento.

Portugal tinha perdido, em 2023, em Paredes, a primeira edição do Europeu de sub-23 para a Espanha. Agora, foi o momento de 'vingança'.

Quatro golos de Lucas Honório permitiram a Portugal levar a decisão do jogo, após 3-3 e 4-4 no prolongamento, para a decisão nas grandes penalidades, em que o guarda-redes Gonçalo Bento esteve em evidência (2-1).

Portugal chegou cedo à vantagem por Lucas Honório, aos cinco minutos, com uma ‘picadinha’. Aos sete minutos, na sequência de um cartão azul a Viti, numa ‘embrulhada’ com um contrário, a Espanha empatou 1-1 na conversão de um livre direto, por Jacobo Copa, que já tinha marcado quatro golos a Portugal na fase de grupos.

A Espanha deu a volta e passou para a frente do marcador com um remate cruzado de Carles Domènech (2-1), aos nove minutos, indefensável para Gonçalo Bento. A 27 segundos do intervalo, Portugal beneficiou de uma grande penalidade que Lucas Honório não desperdiçou para empatar 2-2, 'bisando' na partida.

No início da segunda parte, um cartão azul a Guilherme Azevedo permitiu à Espanha voltar para a frente do marcador, por Jocobo Copa, aos 28 minutos, na recarga a um livre direto. A seleção portuguesa empatou novamente por Lucas Honório, aos 32, na sequência de um bom trabalho individual, após uma recuperação de bola na meia pista.

O prolongamento trouxe mais dois golos. Portugal deu a volta ao marcador e chegou à vantagem de 4-3 por Lucas Honório, aos 56 minutos, mas, a 33 segundos do fim da partida, a Espanha ‘empurrou’ a decisão para os penáltis com uma grande penalidade convertida por Nil Cervera (4-4).

Na decisão através dos castigos máximos, Portugal esteve melhor, quer a marcar quer a defender, e venceu por 2-1, com golos de Viti e Tomás Santos, e quatro defesas do guarda-redes Gonçalo Bento.