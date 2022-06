Sporting e Benfica disputam este domingo o jogo 5 das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins.

Cada equipa conseguiu duas vitórias e, curiosamente, o fator casa foi sempre determinante: os leões venceram os jogos 1 e 3 no João Rocha, enquanto os encarnados saíram vencedores nos jogos 2 e 4, na Luz.

A partir das 18h30, no Pavilhão João Rocha, tem início a «negra» que vai determinar o opositor do FC Porto na final. Poderá acompanhar o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.