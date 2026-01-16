Hóquei em patins: Sporting abre jornada com vitória ante a Oliveirense
Triunfo por 4-3 no jogo inaugural da 12.ª jornada
Triunfo por 4-3 no jogo inaugural da 12.ª jornada
O Sporting recebeu e venceu a UD Oliveirense por 4-3, ao início da noite desta sexta-feira, no jogo que abriu a 12.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.
A vitória dos leões foi construída com golos de Danilo Rampulla (5m), Rafael Bessa (29m), Alessandro Verona (30m) e Roc Pujadas (41m). Para a Oliveirense marcaram Diogo Lemos (20m), Bruno Di Benedetto (31m) e Joan Galbas (37m).
Os leões somam agora 29 pontos, no terceiro lugar. A UD Oliveirense mantém-se com 15 pontos e pode perder o sétimo lugar nesta jornada.
No sábado realizam-se os jogos FC Porto-HC Braga (15h00), Juventude Pacense-AD Sanjoanense (17h30), SC Tomar-AD Valongo (18h00), Riba D’Ave-CD Póvoa (18h30), SL Benfica-Óquei Barcelos (19h00) e HC Turquel-CH Carvalhos (21h00).
CLASSIFICAÇÃO:
1.º: Benfica, 31 pontos/11 jogos
2.º: Óquei Barcelos, 30/11
3.º: Sporting, 29/12
4.º: FC Porto, 22/11
5.º: HC Braga, 22/11
6.º: SC Tomar, 16/11
7.º: UD Oliveirense, 15/12
8.º: AD Valongo, 14/11
9.º: Riba D’Ave, 13/10
10.º: AD Sanjoanense, 12/11
11.º: HC Turquel, 9/11
12.º: Juventude Pacense, 5/10
13.º: CH Carvalhos, 4/11
14.º: CD Póvoa, 0/11