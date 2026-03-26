O Sporting apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao vencer os italianos do Bassano (3-1) e beneficiar da derrota da Oliveirense com o Benfica (3-1), na nona jornada do Grupo B.

O Benfica, já apurado, lidera confortavelmente a 'poule' B, com 25 pontos, mais 11 do que o Sporting, 12 do que os espanhóis do Liceo, 14 do que o Óquei de Barcelos, campeão em título, e 15 do que a Oliveirense, enquanto os italianos do Bassano são sextos e últimos, com três, sendo que, no Grupo A, o FC Porto assegurou o primeiro lugar.

Em Bassano, o Sporting chegou ao 3-0, com golos de Rafael Bessa (06 minutos), Facundo Navarro (08m) e Gonzalo Romero (27m), com os italianos a reduzirem por Alberto Pozzato (42m).

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🏑 Rafael Bessa, Facundo Navarro e Nolito Romero.

🔴 1-3 🟢 // #HBSCP #WSE pic.twitter.com/Shd0doEXAI — Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) March 26, 2026

Óquei de Barcelos tem de vencer na última jornada, Benfica bateu Oliveirense

O Óquei de Barcelos empatou em casa do Liceo da Corunha (4-4) e tem de vencer o Sporting na última jornada, marcada para 16 de abril, para não precisar de esperar pelo resultado da Oliveirense na receção aos galegos.

Os barcelenses estiveram quase sempre em desvantagem na viagem à Galiza, mas empataram com os golos de Miguel Vieira (16m), Kyllian Gil (36 e 47) e Carlos Ramos (49), já depois de David Torres (07m e 30m), Francisco Torres (12m) e Arnau Xaus (39m) darem vantagem ao Liceo.

Na Luz, o Benfica manteve o seu percurso quase perfeito (tem apenas um empate) no Grupo B, mas apenas garantiu o triunfo sobre a Oliveirense (3-1) no último minuto, com golos de Gonçalo Pinto e Zé Miranda.

Antes, Lucas Ordoñez tinha dado vantagem às ‘águias’, aos 11 minutos, pouco antes de João Souto (15) empatar para a Oliveirense.

Também excelente está a ser a participação no Grupo A do FC Porto, que passou a somar 24 pontos, depois de vencer fora os espanhóis do Reus, por 2-0, beneficiando ainda do empate do FC Barcelona em casa dos italianos do Trissino (4-4) para assegurar o primeiro lugar.

Os 'dragões' têm mais quatro pontos do que os 'blaugrana', 10 do que o Trissino e 11 do que o Reus. Os espanhóis do Igualada (sete pontos) e os franceses do St. Omer (zero) já não têm hipótese de qualificação.

Em Reus, Carlo di Benedetto (40 minutos) e Hélder Nunes (45) fizeram os golos da oitava vitória dos ‘azuis e brancos’ na fase de grupos, na qual perdeu apenas um encontro.