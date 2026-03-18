O Sporting avançou na Taça de Portugal de hóquei em patins com um triunfo por 5-2 sobre o HC Turquel, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Até foi o Turquel que marcou primeiro, aos nove minutos, por Miguel Vicente. Facundo Navarro empatou e Diogo Barata deu a vantagem aos leões. Nolito Romero bisou, Alessandro Verona e Danilo Rampullla fizeram os outros tentos dos leões. 

O Turquel reduziu para 5-2 por intermédio de Salvador André, mas de pouco ou nada valeu. Os leões bateram a equipa do concelho de Alcobaça e seguem em frente para a Taça de Portugal da modalidade.

A equipa de Edo Bosch junta-se assim ao Óquei Barcelos e ao CD Póvoa. Benfica disputa o último bilhete em casa do AD Oeiras nesta quarta-feira.

