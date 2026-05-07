O Sporting despediu-se esta quinta-feira da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra, os leões foram eliminados pelo Barcelona nos «quartos».

Mas, para isso, foi preciso tempo extra. Após tempo regulamentar sem golos, os catalães fizeram dois golos para avançar na competição.

O nulo foi desfeito com classe. Marc Grau picou a bola sobre Xano Edo para abrir o marcador. Já com o Sporting a apostar no 5x4, o Barcelona aproveitou a baliza deserta para dilatar a vantagem. Marc Grau bisou para sentenciar a partida.

Com este triunfo (2-0), o Barcelona avança para as «meias» - onde irá medir forças com o Benfica. Na outra meia-final, o FC Porto espera pelo vencedor do jogo entre OC Barcelos e Hockey Trissino.