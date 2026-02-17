O Sporting escorregou no reduto do Hóquei Clube de Braga num jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga de hóquei em patins. Os leões não foram além de um empate (3-3) numa jornada que tem um Benfica-FC Porto, esta quarta-feira.

A equipa da casa abriu as contas do jogo logo no primeiro minuto, com o tiro certeiro de Guilherme Magalhães. Danilo Rampulla voltou a colocar tudo igual ao minuto oito. Pouco depois, o argentino bisou para dar a vantagem ao Benfica (16m).

Do outro lado também houve um nome a bisar. Tomás Santos restabeleceu o empate aos 19 minutos. Na segunda parte o português fez o segundo na conta pessoal, operando mais uma reviravolta no marcador (31m).

Henrique Magalhães fez o golo que estabeleceu o 3-3 final na passagem do minuto 43. Com este resultado, o Sporting mantém-se em segundo com 39 pontos - a quatro do líder Benfica, que enfrenta o FC Porto esta quarta-feira. Hóquei Clube de Braga, por sua vez, está em quinto com 29 pontos.