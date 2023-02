À terceira foi mesmo de vez e, depois de duas derrotas esta temporada, o Sporting conseguiu vencer o Benfica e apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins. No Pavilhão João Rocha, os leões cedo criaram uma vantagem confortável e golearam os encarnados por 5-1.

O Sporting entrou melhor e adiantou-se logo aos seis minutos, por Toni Pérez. O espanhol recebeu a bola já próximo da baliza das águias, e rematou com rapidez à meia volta, sem permitir a reação de Pedro Henriques.

No minuto seguinte, o Benfica dispôs de um penálti, mas o remate de Carlos Nicolía foi travado por Ângelo Girão. Contudo, esse momento serviu de «clique» para a equipa de Nuno Resende, que tentou empurrar o Sporting para trás e forçou o empate, tendo enviado uma bola ao poste, por Nicolía.

Depois de um desconto de tempo pedido por Alejandro Domínguez, os leões serenaram e voltaram a ficar com o controlo do jogo. Em cima do quarto de hora, Nolito Romero cobrou um penálti com um potente remate e dilatou a vantagem.

Não foi preciso esperar muito para chegar o 3-0. Aos 17m, num ataque rapidíssimo do Sporting em três para dois, João Souto picou a bola sobre Pedro Henriques com um pormenor genial e deixou os verde e brancos confortáveis no marcador, que não sofreu alterações até ao intervalo.

O Benfica, líder do campeonato nacional, entrou no segundo tempo a correr atrás do prejuízo, mas com boas dinâmicas. À meia hora de jogo, após um remate de Nicolía, Gonçalo Pinto foi mais rápido do que os defesas leoninos e aproveitou a bola que veio da tabela para bater Girão e reduzir a desvantagem.

Seguiu-se uma segunda parte muito dividida, num jogo de parada e resposta, com os guarda-redes a brilharem. Girão travou o livre direto de Pablo Álvarez (35m), enquanto Pedro Henriques defendeu as investidas de Ferran Font (37m e 40m).

O tempo começava a esgotar-se para a turma de Nuno Resende e, a seis minutos do final, o Sporting praticamente sentenciou a eliminatória. Romero recuperou a bola, conduziu e aplicou um remate cruzado para o 4-1.

Aos 47m, Ferran Font viria a beneficiar de outro livre direto, mas voltou a desperdiçar, desta feita com um remate ao lado. Quem fez melhor foi João Almeida que, já dentro do último minuto da partida, cobrou o livre direto com força e precisão para dar contornos de goleada ao resultado.

Recorde-se que FC Porto, Óquei de Barcelos, HC Braga e Murches já estão nos quartos de final da prova, enquanto, este domingo, ainda se joga o Póvoa-Famalicense, Parede-Valongo e Juventude Salesiana-Tomar.