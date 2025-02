O Sporting venceu este sábado na visita ao GRF Murches, por 7-2, em jogo da 13.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, ascendendo à liderança, à condição.

Também este sábado, a AD Sanjoanense venceu na visita à Juventude de Viana, por 4-2. No HC Braga-Juventude Pacense, houve empate a quatro golos.

No domingo a jornada encerra com os jogos FC Porto-Candelária (15h00), Riba D’Ave-Óquei Barcelos (17h30), UD Oliveirense-SC Tomar (19h00) e Benfica-AD Valongo (19h00).

Na classificação, o Sporting é líder com 33 pontos, mas mais um jogo do que o Benfica, que tem 31 pontos e pode retomar a liderança no domingo.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 33 pontos

2.º: Benfica, 31

3.º: FC Porto, 27

4.º: Óquei Barcelos, 25

5.º: Juventude Pacense, 20

6.º: HC Braga, 17

7.º: UD Oliveirense, 17

8.º: AD Sanjoanense, 17

9.º: AD Valongo, 16

10.º: Candelária, 12

11.º: SC Tomar, 11

12.º: Juventude de Viana, 11

13.º: Riba D’ Ave, 9

14.º: GRF Murches, 4