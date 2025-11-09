Domínio das equipas portuguesas na primeira mão dos oitavos de final da WSE Cup de hóquei em patins.

O resultado mais desnivelado do dia foi alcançado pela Juventude Pacense, que derrotou o RHC Diessbach por 8-3, apesar de ter sido a primeira equipa a sofrer um golo, ao minuto 5, apontado por Yanic Dysli.

Porém, ao intervalo, o conjunto de Paços de Ferreira já vencia por 4-1, diferença que os suíços encurtaram para a margem mínima (4-3), na segunda parte, antes de os nortenhos fugirem em definitivo no marcador. Nuno Pereira foi a figura do jogo ao completar um hat-trick.

Quanto ao HC Braga superou o Amatori Lodi por 5-3, numa partida em que Gonçalo Neto bisou mesmo tendo desperdiçado um penálti e um livre direto, e a Sanjoanense bateu o US Coutras por 5-2, com Hugo Santos a marcar dois dos golos da equipa de São João da Madeira.

No duelo luso da ronda, o Riba D’Ave ganhou ao Sp. Tomar por 3-2. Os Templários, finalistas na edição anterior da prova, ainda conseguiram dar a volta a uma desvantagem inicial, atingiram o intervalo na frente do marcador, mas permitiram a reviravolta aos minhotos na segunda parte, consumada com um golo de Gustavo Pato perto do fim.

Os jogos da segunda mão dos oitavos de final da WSE Cup estão agendados para o dia 22 de novembro.