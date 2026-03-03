O Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra, vai receber as fases decisivas das competições masculina e feminina de hóquei em patins, que vão decorrer entre os dias 6 e 10 de maio. Pela primeira vez, as duas provas vão disputar-se em simultâneo e no mesmo local.

Na vertente masculina, regressa, este ano, o formato de Final 8, para a qual já estão qualificados FC Porto, Benfica, Trissino e Barcelona, que é o clube mais bem-sucedido na prova, com 22 troféus.

Na época passada, o Óquei de Barcelos sagrou-se campeão europeu, depois de ter derrotado os dragões, no desempate por penáltis, em Matosinhos.

Quanto à fase decisiva da prova feminina, será disputada numa Final 4 que junta o Benfica, o Fraga, o Vila-Sana e o Gijón.