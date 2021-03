A equipa de hóquei em patins do FC Porto goleou em casa o Sp. Tomar por 8-1 e manteve a liderança do campeonato nacional de hóquei em patins, com os mesmos pontos do Óquei Barcelos, mas menos um jogo do que a equipa minhota, que derrotou a Sanjoanense por 7-6.

Num dos outros jogos do dia, o Benfica regressou aos triunfos após três jogos sem vencer, ao derrotar fora o Famalicense por 5-2.

Destaque ainda para o empate surpreendente da Oliveirense (4-4) na deslocação a casa do Turquel.

Todos os resultados dos jogos deste sábado, referentes à 23.ª jornada do campeonato:

Juventude de Viana - Riba d’Ave, 3-2

FC Porto - Sporting de Tomar, 8-1

Óquei Barcelos – Sanjoanense, 7-6

HC Braga - Tigres Almeirim, 5-1

Famalicense – Benfica, 2-5

HC Turquel – Oliveirense, 4-4